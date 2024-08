Nintendo Switch 2 : nouvelle rumeur sur une possible sortie après mars 2025

Si vous suivez l'actualité Nintendo, vous savez sûrement que Nintendo devrait dévoiler sa prochaine Switch, avant mars 2025 . Très mystérieuse, la console, que l'on appelle communément Nintendo SWITCH 2 ou NS2 se fait attendre depuis des années .

Au moins, on sait désormais que d'ici mars 2025 , on sera fixé. Cependant, beaucoup de fans espèrent encore que Nintendo reproduira le schéma marketing de la première Switch qui s'était étalé sur plusieurs mois avec trois jalons importants : un premier aperçu de la console en octobre 2016, une grande présentation en janvier 2017 et un lancement, deux mois plus tard, début mars 2017.

L'histoire étant un éternel recommencement, la NS2 peut-elle sortir au cours de cette année fiscale, d'ici mars 2025 ?

On aurait tendance à le croire (ou à l'espérer) surtout que depuis le début de l'année , les sorties de jeux sur Nintendo Switch sont moins nombreuses et "spectaculaires", malgré quelques titres prometteurs à venir comme Emio – L'Homme au sourire, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, Mario & Luigi: L'épopée fraternelle, Metroid Prime 4: Beyond, Donkey Kong Country Returns HD, Super Mario Party Jamboree, Professeur Layton et le Nouveau Monde à Vapeur ou encore Dragon Quest III HD-2D Remake,

Seulement, il semblerait, si on en croit le journaliste Christopher Dring, dans le podcast du site GamesIndustry.biz que Nintendo ait prévenu plusieurs développeurs qu'il ne fallait pas qu'ils s'attendent à ce que la NS2 sorte au cours de cet exercice financier (se terminant le 31 mars 2025 )...

Malgré cela, beaucoup de développeurs espéreraient tout de même une sortie rapide de la Nintendo SWITCH 2, si ce n'est en début d'année prochaine , au moins au début de l'année fiscale suivante, en avril ou en mai 2025 .

Evidemment, si ce n'est qu'une rumeur et qu'à priori Nintendo réussi beaucoup mieux à contenir les fuites qu'auparavant (sans pouvoir, cependant, éviter les fakes news) on peut se demander si la firme peut encore tenir longtemps dans ce statu quo et, pourquoi pas, attendre la fin d'année 2025 pour enfin tourner une nouvelle page de son histoire ?

En attendant d'avoir des informations officielles, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

