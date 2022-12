Super Mario Bros. le Film : nouvelle publicité de jouets McDonald's

Super Mario Bros. Le Film sera, à coup sûr, l'événement du printemps prochain au cinéma mais déjà la promotion du film a commencé, notamment chez McDonald's. Récemment, on vous a montré les figurines du menu pour enfants prévu à la fin du mois dans les restaurants de la célèbre chaîne de fast-food au Japon (voir ici.) Aujourd'hui, on découvre une publicité colorée pour d'autres jouets pour enfants, cette fois-ci prévus dans dans les happy Meal des McDonald's aux Etats-Unis. Retrouvez cette publicité survoltée ci-dessous (avec en prime le trailer diffusé durant les The Game Awards 2022).

Pour rappel, Super Mario Bros. Le Film est attendu dans les salles le 29 mars 2023 . Toutes les infos sur le film dans notre news spéciale.

,

Voir aussi :