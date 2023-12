Jack Black évoque la suite de Super Mario Bros. Le Film

Après des années d'attente, Super Mario Bros. Le Film est finalement sorti en avril dernier au cinéma où il a remporté un énorme succès populaire. Les choses allant désormais très vite (le film est déjà diffusé à la télévision), la question de savoir si le film aura une suite se pose inévitablement- même si ça ne fait aucun doute. Questionné à ce sujet dans le dernier Podcast de Variety, l'acteur Jack Black, qui personnifie brillamment Bowser dans la version originale, a répondu avec humour que pour le moment, c'était "silence radio" ajoutant qu'il ne savait même pas s'il avait le droit d'en discuter tout en précisant qu'il avait hâte de se remettre au travail !

Jack Black avoue aussi avoir beaucoup réfléchi à ce que pourrait donner une suite. Il aimerait bien que ce soit "une vraie comédie musicale" comme ce que semble être Joker 2 : Folie à deux de Todd Phillips, et il a même pensé à un titre "Bowser's Revenge" ! A propos de musique, Jack Black explique qu'il a écrit la chanson Peaches suite à l'envoie d'une idée de 30 secondes qu'il a ensuite étoffé en rajoutant une mélodie et quelques paroles... Il ne pensait même pas que la chanson serait finalement dans le film ! Depuis Peaches a cartonné devenant un véritable hit. La chanson est d'ailleurs nominée au prochain Golden Globes et elle pourrait bien se retrouver aussi nommées aux prochains Oscars... Pour en savoir plus, l'article et le Podcast de Variety sont à retrouver ICI.

Alors prêt pour un Super Mario Bros, le Film 2 (ou pour une série télé dérivée Super Mario) ? Ou encore pour un film Donkey Kong comme certaines rumeurs le laissent entendre ? N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour tout savoir sur Super Mario Bros. Le Film, retrouvez notre test critique complète ICI et l'avis de la rédaction LA

