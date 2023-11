Super Mario Bros. Le Film déjà sur Canal + six mois près sa sortie en salles

Qu'il paraît loin le temps ou il fallait faire preuve de patience avant de pouvoir regarder chez soi, un film sorti dans les salles de cinéma... Super Mario Bros. Le Film est sorti au cinéma le 5 avril 2023 ... Cependant, c'est déjà de l'histoire ancienne. Le film est en effet déjà disponible sur les services de vidéo à la demande et en DVD et Blu-Ray depuis août. Mieux, depuis le mois dernier , Super Mario Bros. Le Film est visible à la télé, sur Canal +.

Une diffusion prématurée due à un accord historique signé en début d'année qui a bouleversé la chronologie des médias en France, en permettant à la chaîne payante de diffuser des films, entre six et huit mois après leur exploitation en salles au détriment des grandes plateformes de vidéos par abonnement comme Prime Vidéo et Disney + qui doivent de leur côté attendre près de 17 mois - et cela même lorsqu'il s'agit de leurs propres productions !

C'est sans doute ce que l'on appelle l'exception culturelle française (due à l'importance de Canal + dans le financement des films). Dans les autres pays, c'est différent. Ce sont les services de vidéo par abonnement qui mènent la danse. Super Mario Bros. Le Film devrait d'ailleurs débarquer sur Netflix (aux Etats-Unis) en décembre pour les fêtes. Logiquement (si on se réfère à la chronologie des médias actuelle) il faudra attendre le mois de juin 2024 pour voir le film débarquer sur Netflix en France.

Quoiqu'il en soit, si vous avez loupé Super Mario Bros. Le Film lors de sa sortie en salles, vous pouvez désormais le voir chez vous, sur vos écrans (en téléchargement légal, Dvd, Blu-Ray ou sur Canal +).

Pour tout savoir sur Super Mario Bros. Le Film, retrouvez notre test critique complète ICI et l'avis de la rédaction LA

,

Voir aussi :