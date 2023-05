Super Mario Bros. Le Film : le 23 août en DVD et Blu-Ray

Malgré des critiques pas toujours très tendres notamment aux Etats-Unis, Super Mario Bros. Le Film est un formidable succès. Avec plus de 1,24 millions de dollars de recette , le film se classe déjà parmi les trois films d'animation les plus rentables avec La Reine des neiges et La Reine des neiges 2. Si vous avez échappé au phénomène sur grand écran, sachez que vous n'aurez pas longtemps à attendre avant de pouvoir regarder le film sur le petit. Super Mario Bros. Le Film sera en effet disponible en Blu-Ray et en DVD en France à partir du 23 août prochain soit un peu plus de quatre mois après sa sortie en salles. Quelle semble loin l'époque ou il fallait attendre au moins un an après la sortie d'un film pour pouvoir le regarder chez soi. Selon la chronologie actuelle des médias en France, on peut d'ailleurs s'attendre à ce que Super Mario Bros. Le Film soit disponible à l'achat en version numérique, un peu avant... A ce propos, la version numérique de Super Mario Bros. Le Film est déjà disponible à l'achat sur les plateformes légales aux Etats-Unis et au Royaume-Uni ou la chronologie et les lois sont différentes. De très nombreux films sont d'ailleurs disponibles de plus en plus rapidement à l'achat, dans la foulée de leur sortie en salles lorsqu'ils n'atterrissent pas directement sur les plateformes de service de vidéo par abonnement sans passer par la case cinéma.

Pour info, sachez qu'en France, Canal Plus a signé en début d'année un accord très avantageux lui permettant de diffuser des films six mois seulement après leur sortie en salles (sur Canal Plus et OCS), là ou Netflix doit patienter 15 mois et Prime Vidéo et Disney Plus, 17 mois . C'est ainsi qu'Avatar 2, une production Disney sera disponible en France dès le 14 juin en exclusivité sur Canal Plus, alors que partout ailleurs, le film intégrera le catalogue Disney Plus dès le 7 juin . Les abonnés français de Disney Plus devront attendre près d'un an avant de voir arriver le film de James Cameron sur la plateforme.

Pour rappel, Super Mario Bros. Le Film est sorti depuis le 5 avril 2023 . Retrouvez notre test critique complète ICI et l'avis de la rédaction LA

