The Legend of Zelda - Le Film en live-action dévoile sa date de sortie

A peine déployé, la nouvelle plateforme informative de Nintendo, aka Nintendo Today! fait déjà parler d'elle. Nous avons eu l'annonce sur cette dernière de la date de sortie du film en live-action de The Legend of Zelda. Si pour l'heure nous n'avons aucune informations concernant le casting ni même l'intrigue, et encore moins un trailer, nous savons désormais que le film est attendu pour le 26 mars 2027 avec une sortie mondiale. D'ici-là, espérons que nous aurons eu des informations sur le prochain opus vidéoludique de la licence ! N'hésitez pas à partager en commentaires vos spéculations sur l'intrigue et le casting.