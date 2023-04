Des icônes personnalisables Super Mario 3D World + Bowser's Fury sont disponibles sur le Nintendo Switch Online

Si vous êtes abonné au Nintendo Switch Online, vous allez pouvoir afficher votre passion pour Mario et ses amis grâce à un nouveau set d'icones disponibles via l'option Missions et Récompenses (voir détails ICI.) la première vague d'icones tirées de Super Mario 3D World + Bowser's Fury est disponible pendant une semaine. les autres vagues seront distribuées tous les vendredis jusqu'au 16 mai . Comme toujours pour les obtenir, il suffira simplement de dépenser vois points platine accumulées notamment en vous rendant sur les sites de Nintendo ou en réalisant différentes missions. Dommage qu'on ne puisse utiliser toutes ces images uniquement sur son profil... En attendant que Nintendo nous propose une autre utilisation, retrouvez un aperçu de ces icones sur cette page. Pour rappel est actuellement en promotion sur l'eShop avec d'autres jeux Mario- voir ici pour les détails.

Si vous voulez en savoir plus sur Super Mario Bros. Le Film, n'hésitez pas à lire notre test critique complète ICI

