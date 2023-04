Super Mario Bros. Le Film bientôt visible au cinéma en japonais

Depuis sa sortie au début du mois en Europe et aux Etats-Unis, Super Mario Bros. Le Film multiplie les records (voir ici). Le film, produit par Universal est un carton monumental qui a déjoué toutes les prévisions- la presse spécialisée ne l'ayant même pas envisager ! Et ce n'est pas fini puisque le film n'est pas encore sorti au Japon. Il ne sera visible sur les écrans japonais qu'à partir du 28 avril prochain . A cette occasion, on pourra enfin découvrir la version japonaise du film. Alors fera-t-elle mieux que la version originale ou, mieux, que la version française ? On le sait, la version originale incluant un casting de stars a été vivement critiquée, principalement à cause du choix de Chris Pratt dans le rôle Mario, au contraire de la version française, unanimement saluée dans le monde qui reprend des vétérans du doublage- ce qui n'était d'ailleurs pas prévu à l'origine. Il faut savoir que ce n'est que suite au buzz mondial provoqué par la diffusion des premières bandes annonces que Nintendo et Universal ont décidé de ne pas faire appel à du "star-talent" dans notre pays, valorisant du même coup le travail de l'ombre de grands noms du doublage français, notamment Pierre Tessier, Benoît du Pac ou encore Emmanuel Garijo.

Pour découvrir, le film en version japonaise, le compte officiel du film vient d'annoncer que des projections spéciales de Super Mario Bros. Le Film vont avoir lieu dans différents cinémas des Etats-Unis. Une façon de (re)voir le film sous un nouveau jour et une belle initiative qui, on l'espère sera proposée en Europe, et plus spécifiquement en France. En attendant, une hypothétique annonce d'Universal, retrouvez l'ultime trailer en version japonaise sur cette page. Notez que c'est Shigeru Miyamoto lui-même qui a supervisé la version japonaise du film, à partir de la version anglaise.

Pour rappel, Super Mario Bros. Le Film est sorti depuis le 5 avril 2023 . Retrouvez notre test critique complète ICI et l'avis de la rédaction LA

Voir aussi :