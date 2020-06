The Last Of Us Part II ravit la première place des meilleures ventes de jeux vidéo cette semaine en France à Animal Crossing : New Horizons

Comme toutes les semaines, le S.E.L.L (le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs) publie son top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo en France réalisé en interrogeant un panel de plus de 2500 points de ventes dans l'hexagone . Un top pour la semaine du 15 au 21 juin 2020 un peu chamboulé par la sortie de The Last Of Us Part II sur PS4 qui fait tomber Animal Crossing : New Horizons de la première place après près de douze semaine s de règne sans partage ! Le titre de SONY prend pas moins de trois places dans le top même si Animal Crossing : New Horizons résiste tout de même au raz-de-marée en s'accrochant à la seconde place et qu'en bout de course on retrouve l'inusable Mario Kart 8 Deluxe.

Retrouvez le top 5 ci-dessous ainsi que le TOP 3 des meilleures ventes sur 3DS. On notera que sur Nintendo Switch, après Animal Crossing : New Horizons et Mario Kart 8 Deluxe, la troisième meilleure vente de la semaine est Ring Fit Adventure. Plus d'infos sur le site du SELL.fr

Meilleures ventes de jeux vidéo en France pour la semaine du 15 au 21 juin 2020

The Last Of Us Part II - PS4 - Sony Animal Crossing: New Horizons - Nintendo Switch - Nintendo The Last Of Us Part II – Édition collector - PS4 - Sony The Last Of Us Part II – Édition spéciale - PS4 - Sony Mario Kart 8 Deluxe - Nintendo Switch - Nintendo

Meilleures ventes de jeux 3DS en France pour la semaine du 15 au 21 juin 2020

Pour tout savoir sur Animal Crossing : New Horizons, retrouvez notre test complet en CLIQUANT ICI et rendez-vous sur nos news précédentes en CLIQUANT LA. Voir aussi nos vidéos exclusives en CLIQUANT ICI et LA.

Source : Sell