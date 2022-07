Mario Kart 8 Deluxe - La seconde vague de courses du Pack circuits additionnels pourrait sortir aux alentours du 15 juillet selon des rumeurs

Depuis la sortie des 8 premières courses du Pass circuits additionnels pour Mario Kart 8 Deluxe le 18 mars dernier , l'attente avant la sortie de la seconde vague de 8 circuits commence à se faire plutôt longue. Si l'on est en droit d'attendre celle-ci, ou tout du moins plus d'informations, durant cet été , il semblerait qu'une sortie aux alentours du 15 juillet soit possible.

En effet, Nintendo Versus, le pendant officiel esport de Nintendo of America organise un concours Splatoon 2 durant l'intégralité du mois de juillet avec une pause entre le 9 et le 22 juillet , le 15 juillet étant un vendredi il n'en a pas fallu plus à l'insideur (aux infos aussi vraies que fausses) Samus Hunter sur Twitter pour annoncer que cette date sera celle de la vague 2 du Pass circuits additionnels. Ce serait effectivement une bonne date pour une telle sortie mais... qui vivra, verra !

Croyez-vous en cette théorie ? Quelles courses attendez-vous pour cette seconde vague ?