Vous rêvez de liberté et d'évasion ? Découvrez la première publicité française d'Animal Crossing : New Horizons

Avec le confinement sans précédent que nous vivons actuellement en France et dans de nombreux autres pays du monde, la sortie d' Animal Crossing : New Horizons ne pouvait pas mieux tomber pour occuper les longues journées (et soirées) qui s'annoncent- même si certains auront sans doute des difficultés à se le procurer le jour J (à moins de passer par l'eShop.) Et ce n'est pas la première publicité française du jeu, actuellement diffusée à la télévision et capturée par nos soins, qui viendra nous contredire avec sa présentation prophétique : "vous rêvez de liberté et d'évasion" ?

Pour rappel, Animal Crossing : New Horizons sera disponible officiellement le 20 mars 2020 en exclusivité sur Nintendo Switch. En attendant, vous pouvez retrouver toutes les annonces du Nintendo Direct spécial Animal Crossing : New Horizons en CLIQUANT LA.