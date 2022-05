Fire Emblem Warriors: Three Hopes présente L'Empire d'Adrestia en vidéo

Après avoir présenté l'une de ses trois factions, à savoir le Saint Royaume de Faerghus et son prince Dimitri, Fire Emblem Warriors: Three Hopes nous présente aujourd'hui Edelgard et sa clique qui composent L'Empire Adrestia. Edelgard, Hubert, Dorothea, Bernadetta, Ferdinand, Caspar, Petra et Linhardt seront tous jouables dès le 24 juin prochain à la sortie de ce spin-off musou de Fire Emblem : Three Houses.

Rendez-vous la semaine prochaine le 27 mai afin de découvrir la dernière vidéo de cette trilogie de vidéos de présentation et ainsi voir Claude et ses troupes en action. Fire Emblem Warriors: Three Hopes est attendu le 24 juin prochain sur Nintendo Switch.