Fire Emblem Warriors: Three Hopes se dévoile un peu plus au travers de 3 nouvelles images

Toujours prévu pour le 24 juin prochain sur Nintendo Switch, le musou spin-off de Fire Emblem : Three Houses développé par Koei Tecmo (les développeurs des jeux Hyrule Warriors), à savoir Fire Emblem Warriors: Three Hopes se dévoile aujourd'hui un petit peu plus au travers de 3 nouvelles images. Débusquée sur la page amazon Japan du jeu, celles-ci nous confirment le retour des repas avec vos unités et nous dévoilent un peu plus la dimension stratégique du titre ainsi que la confirmation du retour des probabilités avant les combats.

Enfin, ce qui semble être un aperçu de la carte du monde du jeu et donc probablement de l'écran de sélection de niveaux pourrait intriguer les fans de l'univers. Attendez-vous ce musou avec impatience ? Nous vous avons glissé ces nouvelles images en fin d'article pour que vous puissiez les consulter.

Pour rappel, Fire Emblem Warriors: Three Hopes est attendu le 24 juin 2022 sur Nintendo Switch

Edelgard, Dimitri, Claude, et d’autres personnages de Fire Emblem: Three Houses reviennent mettre à l’affiche leur expertise en combat alors que vous revisitez Fódlan ravagé par la guerre.



Effectuez des combos dévastateurs et d’incroyables techniques spéciales dans des combats en temps réel remplis d’action



Incarnez des personnages du jeu Fire Emblem: Three Houses et frayez-vous un passage à travers une horde d’ennemis. Venez à bout de douzaines d’ennemis avec la hache d’Edelgard ou la lance de Dimitri, ou terrassez les ennemis de loin avec l’arc de Claude. Découpez, frappez, ou transpercez pour tracer votre chemin vers un futur enjoué de Fódlan.

Source : Amazon