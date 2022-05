Fire Emblem Warriors: Three Hopes présente le Saint Royaume de Faerghus en vidéo

Nintendo vient de publier une toute nouvelle bande-annonce pour Fire Emblem Warriors: Three Hopes. Dans celle-ci, nous avons droit à un bel aperçu de la faction de Dimitri, les Lions de saphir qui se battent pour la cause du Saint Royaume de Faerghus, y sont présentés en détails (et en gameplay) Dimitri, Dedue, Mercedes, Ashe, Felix, Annette, Sylvain et Ingrid. Ce qui semble confirmer que tous les personnages du jeu initial seront jouables. Nul doute que nous aurons aussi droit à une vidéo dédiée aux Aigles de jais et aux Cerfs d'or afin de présenter leurs personnages.

Fire Emblem Warriors: Three Hopes est attendu le 24 juin prochain sur Nintendo Switch.

Les Lions de saphir s'apprêtent à rugir le 24 juin dans Fire Emblem Warriors: Three Hopes ! ???????? Allez-vous combattre aux côtés du prince Dimitri pour le Saint Royaume de Faerghus ?