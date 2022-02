Touken Ranbu Warriors s'offre un nouveau trailer sur Nintendo Switch

Si l'arrivée du prochain Fire Emblem Warriors: Three Hopes semble avoir complètement éclipser son existence, il serait dommage d'oublier la sortie prochaine de Touken Ranbu Warriors sur Nintendo Switch. Spin of Musou du jeu Touken Ranbu, licence de jeu de cartes gratuit sur navigateur et au final assez obscur en Occident, le titre vient de se dévoiler dans un tout nouveau trailer à découvrir ci-dessous. Touken Ranbu Warriors sortira officiellement le 24 mai 2022 en Europe, exclusivement sur l'eShop de la Nintendo Switch.

Les "révisionnistes de l'histoire" ont commencé à attaquer le passé pour changer l'histoire.

Afin de les arrêter, le Gouvernement du Temps a nommé les "Saniwa" pour protéger l'histoire.

Les Saniwa peuvent réveiller des tsukumogami (outils avec des esprits), les Touken Danshi.

Ils voyagent dans le temps et cherchent à vaincre l'Armée rétrograde de l'histoire (ARH) qui cherche à modifier l'histoire. -- A Honmaru

Les Saniwa et les Touken Danshi menaient une vie paisible

quand ils sont soudainement attaqués par l'ARH.

Après une bataille acharnée, les Touken Danshi ont réussi à vaincre l'ARH.

l'HRA, mais le Honmaru a été grandement endommagé, affaiblissant ainsi

leur force militaire. De plus, au beau milieu de la bataille, le

Saniwa, qui est vital pour le Honmaru, a disparu.

En dérivant à travers l'axe du temps, ils ont réussi à cacher le Honmaru sans Saniwa, mais il n'y avait rien d'autre à faire. Les quinze lames restantes vivaient tranquillement, s'accrochant à la mélodie dans leur cœur et attendant le bon moment. Un beau printemps avec des cerisiers en fleurs. Une fois de plus, l'ARH s'approche furtivement du Honmaru alors qu'il est encore à la dérive. Mais c'est alors qu'apparaît Konnosuke, désigné par le Gouvernement du Temps pour délivrer une mission qualifiée d'"enquête d'assaut". Avec ce dernier espoir, Mikazuki Munechika et les autres Touken Danshi

se lancent dans une longue bataille. "Guerriers du Touken Ranbu, commençons." Et c'est ainsi que le rideau se lève sur ce drame historique qui se déroule à l'ère Sengoku.

