Fire Emblem Warriors: Three Hopes dévoile sa sublime jaquette

Dévoilé par surprise lors du Nintendo Direct de février 2022 , Fire Emblem Warriors: Three Hopes, le musou à mi-chemin entre Fire Emblem Warriors et Fire Emblem : Three Houses est attendu pour le 24 juin 2022 . Après une première bande-annonce riche en annonce et en informations, le titre revient aujourd'hui vers nous, dans cette période plus calme, pour nous dévoiler sa sublime jaquette. Nous avions en effet pu apercevoir le Key-Art du jeu mais pas sa jaquette définitive dans la bande-annonce (visionnable à souhait ci-dessous), il est donc désormais possible de scruter celle-ci dans ses moindres détails afin d'avoir de meilleurs aperçus de Claude, Edelgard, Dimitri ou encore Byleth (et bien d'autres) personnages figurant sur cette jaquette.

Retrouvez des personnages de Fire Emblem: Three Houses et participez à d’immenses batailles dans un continent de Fódlan déchiré par la guerre. Edelgard, Dimitri, Claude et d’autres personnages de Fire Emblem: Three Houses sont de retour pour démontrer leurs prouesses martiales. Déchaînez des combos dévastateurs et des coups spéciaux spectaculaires au cours de combat effrénés en temps réel et combattez pour un meilleur avenir pour Fódlan. Décimez les légions ennemies en incarnant des personnages de Fire Emblem: Three Houses. Maniez la hache avec Edelgard, la lance avec Dimitri ou encore l’arc avec Claude. Fire Emblem Warriors: Three Hopes sortira le 24 juin sur Nintendo Switch. Une édition limitée de Fire Emblem Warriors: Three Hopes sera aussi disponible au lancement du jeu et inclura un artbook, une carte de Fódlan en tissu, un ensemble de cinq figurines en acrylique, un ensemble de cartes postales ainsi que le jeu en version physique.