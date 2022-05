Touken Ranbu Warriors - Découvrez les premières minutes de ce nouveau Musou signé Omega Force et Koei Tecmo

Alors que les joueurs Nintendo Switch amateurs de Musou attendent impatiemment l'arrivée de Fire Emblem Warriors : Three Hopes, un autre titre vient quand à lui de sortir ce 24 mai 2022 : Touken Ranbu Warriors. Reprenant l'univers de la licence Touken Ranbu Online dont l'application mobile est sortie sur Android l'année dernière dans nos contrées, cette autre réalisation signée Koei Tecmo et Omega Force n'a pas eu le droit à grande publicité par chez nous. En attendant notre test dédié signé Lotario, nous vous laissons découvrir ci-dessous les premières minutes du jeu, ainsi qu'un descriptif officiel.

Touken Ranbu Warriors » est un jeu d'action, résultat de la collaboration entre « Touken Ranbu -ONLINE- », le jeu de simulation d'« esprits des lames » de DMM GAMES et NITRO PLUS, et la série des WARRIORS de KOEI TECMO GAMES, célèbre pour ses palpitants combats en « 1 contre 1 000 ».

●« Touken Ranbu », enfin en 3D ! Découvrez les plus beaux graphismes de l'histoire des jeux WARRIORS.

Les personnages Touken Danshi, que les fans du jeu d'origine reconnaîtront, foncent sur le champ de bataille en 3D.

En plus de l'action palpitante que vous pouvez attendre d'un jeu de la série WARRIORS, profitez de combats remplis d'animations nombreuses et variées. Combattez aux côtés d'un partenaire (partner) ou participez à un duel (dueling).

Guerroyez auprès de Touken Danshi lors de batailles aussi belles que féroces.

●Quinze lames incarnées dans leur QG perdu dans le temps, le honmaru, sont sur le point de vivre un drame historique à l'époque Sengoku. Vivez une histoire épique et originale, n'existant nulle part ailleurs que dans ce jeu !

Contexte :

Les Touken Danshi, 15 lames incarnées mais laissées sans but depuis la disparition du Saniwa, leur maître, sont soudainement attaqués par la History Retrograde Army.

Après cette bataille, le Government of the Time leur confie une nouvelle mission : effectuer des « onslaught investigations. »

Les lames privées de maître n'ont d'autre choix que de quitter le monde chaotique de l'époque Sengoku, dont l'histoire est déjà en train de changer.