Nintendo avait caché Fire Emblem Warriors: Three Hopes sous nos yeux depuis le début

Souvenez-vous, l'année dernière, Fire Emblem avait fêté ses 30 ans en sortant une vidéo revenant sur la saga dans laquelle étaient invités des doubleurs du dernier opus en date Fire Emblem : Three Houses. Dans celle-ci nous avions pu apercevoir d'étranges nouveaux modèles pour Claude et Edelgard, deux des protagonistes de cet épisode (cliquez-ici pour accéder à l'article original). Nous nous étions alors demandé ce qu'il se passait autour du jeu et si une éventuelle mise à jour du jeu voire même si une suite était en préparation. À la lumière de la récente annonce du spin-off développé par Koei Tecmo Fire Emblem Warriors: Three Hopes nous nous sommes rappelés de cet épisode et nous émettons la théorie que ces costumes n'étaient en réalité pas issus de Fire Emblem : Three Houses mais bel et bien de Fire Emblem Warriors: Three Hopes. Nintendo nous aurait alors caché depuis le début cet indice plus d'un an avant l'annonce du jeu.

Toujours prévu pour le 24 juin prochain Fire Emblem Warriors: Three Hopes a donc très probablement fait une apparition surprise pour les 30 ans de la saga. Le doublage de ce nouveau jeu étant une belle occasion d'avoir encore les doubleurs du jeu original sous le coude afin de tourner cette vidéo d'anniversaire. Tout est lié et la sortie très prochaine du jeu nous confirmera ou non cette théorie. Nous vous remettons les images et les comparaisons ci-dessous afin que vous jugiez vous-même de cette théorie. Adhérez-vous à celle-ci ? Dites-le-nous en commentaire.