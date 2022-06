Fire Emblem Warriors Three Hopes - Le jeu s'apprêterait à recevoir gratuitement une démo jouable

Fire Emblem Warriors Three Hopes s'apprête à débarquer sur nos Nintendo Switch dès le 24 juin prochain et il semblerait que celui-ci s'apprêterait aussi à bénéficier d'une démo jouable et téléchargeable gratuitement sur l'eShop. C'est en effet ce que cette image de la page eShop américaine (visible en fin d'article) laisse entendre. Depuis lors mise à jour, cette capture d'écran de la page du jeu laisse clairement voir la possibilité de "Télécharger la démo" juste en dessous du titre du jeu.

Si cette option n'est tout simplement pas disponible et que cette démo n'est tout bonnement pas annoncée du tout, de gros indices laissent à penser que cette information va très bientôt se vérifier (ou s'infirmer). Nous n'aurons pas à attendre longtemps pour connaître le fin mot de cette histoire. Seriez-vous intéressés par une démo de Fire Emblem Warriors Three Hopes ?

Dans cette nouvelle aventure, les futurs souverains des trois puissances régnant sur Fódlan vont rencontrer Shez, un mercenaire en mission. En quoi cette rencontre fortuite va-t-elle changer le futur du continent ? Incarnez Shez dans une histoire totalement inédite dotée de trois lignes scénaristiques différentes.

Dans Fire Emblem Warriors: Three Hopes, explorez le Camp et interagissez avec vos alliés avant de partir au combat. Il sera possible de s’entraîner, de prendre des repas et de discuter ensemble, afin de renforcer les liens entre les personnages et déverrouiller de nouvelles compétences capables de renverser le cours d’une bataille.

Tout en affrontant des hordes d’ennemis, donnez des ordres à vos alliés en temps réel. Certaines mécaniques stratégiques de Fire Emblem: Three Houses, comme celle des Assistants, seront également de retour. Les Assistants peuvent vous protéger vous aider à déclencher de puissantes techniques appelées Aptitudes spéciales Partenaire.

Il sera possible de diriger vos forces sur la carte tout en gardant un œil sur les objectifs. Des événements spéciaux peuvent apparaitre, comme l’apparition de Points d'inspection, ou encore la Boutique d’Anna, qui vend des objets de valeur.

Le jeu vous donne la possibilité de changer librement de Classe de personnage pour vous préparer à un affrontement. Les capacités uniques des différentes classes de compagnon pourront être utilisées pour créer de nombreuses combinaisons tactiques.

L’édition limitée de Fire Emblem Warriors: Three Hopes sortira le 24 juin 2022, en même temps que la version standard du jeu, et inclura un artbook, une carte de Fódlan en tissu, un ensemble de cinq figurines en acrylique et un ensemble de cartes postales, ainsi que la carte de jeu.

La nouvelle bande-annonce de Fire Emblem Warriors: Three Hopes présente de nouveaux personnages et des mécaniques de gameplay inédites. Le jeu et son édition limitée sortiront le 24 juin 2022.