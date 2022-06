Fire Emblem Warriors: Three Hopes - Les développeur du jeu expliquent pourquoi Byleth est présenté(e) dans le jeu comme un antagoniste

À peine sorti (et déjà noté 8.5/10 dans nos colonnes par l'ami Lotario), Fire Emblem Warriors : Three Hopes est déjà un succès. Pour fêter sa sortie, Hayato Iwata le réalisateur du jeu est revenu sur le scénario et la campagne marketing de celui-ci. Répondant aux questions du média Américain IGN celui-ci a notamment expliqué pourquoi Byleth y est présenté(e) comme un antagoniste.

Nous avons fait appel au scénariste de Three Houses qui s'est également occupé de l'écriture de ce titre. Ainsi, lorsque j'ai parlé à ce scénariste, j'ai discuté du point suivant : "Bien que Byleth représente le joueur, il est également l'un des personnages les plus attrayants". Faire de Byleth un antagoniste était donc un développement nécessaire et cohérent pour faire ressortir davantage le charme du personnage.

Yosuke Hayashi, le producteur du jeu, est quant à lui revenu sur le fait de transformer Byleth en pnj dans le jeu et non le héros.

Nous avions estimé que la thématique principale de Three Houses était« les conflits qui découlent des croyances contradictoires des personnages », mais parmi les personnages, le seul qui n'avait pas connu un tel conflit était Byleth. C'était tout à fait naturel car Byleth était le personnage principal et donc un personnage pour lequel l'itinéraire sélectionné était toujours décrit comme le bon chemin. Dans Three Hopes, nous avons décidé de présenter Byleth comme l'antagoniste car nous voulions approfondir ce thème. Ce faisant, nous avons pensé que nous pourrions faire vivre aux joueurs "les conflits qui découlent des croyances contradictoires des personnages" dans Three Houses et Three Hopes.

Enfin, Toshiyuki Kusakihara, le designer des personnages (mais aussi superviseur chez Intelligent Systems) est revenu sur l'originalité de l'histoire de ce nouvel opus spin-off de Fire Emblem.

Compte tenu du fait que Fire Emblem: Three Houses est en train de renaître en tant que jeu d'action et dans le cadre d'un genre différent, si nous avions utilisé la même histoire, cela n'aurait pas été assez excitant car c'est quelque chose que beaucoup de Three Houses les joueurs ont déjà expérimenté. Le but de cette histoire originale n'était quand même pas simplement de déjouer les attentes des joueurs. Nous essayons constamment de réfléchir et de créer ce que nous pensons pouvoir dépasser les attentes des joueurs mais aussi apporter une grande satisfaction.

Que pensez-vous de ces choix ? Êtes-vous satisfaits de Fire Emblem Warriors: Three Hopes ?

Source : Ign