Que ce passe-t-il autour de Fire Emblem : Three Houses ? Nintendo dévoile de nouveaux modèles pour certains personnages

Lors de l'événement vidéo de ce début de semaine, les fans ont pu remarquer quelque chose de très étrange. Au fil des interviews des doubleurs, plusieurs images de Fire Emblem : Three Houses étaient montrées en arrière plan afin d'illustrer les propos des doubleurs, rien de très surprenant au premier abord, après tout c'est une pratique courante pour illustrer une interview autour d'un jeu. Cependant, quelques détails ne collent pas. Comme vous pouvez le constater sur les images (visibles à la fin de cet article), certains personnages semblent disposer de nouveaux modèles, Edelgard et Claude apparaissent retravaillés, leurs visages sont différents et leurs costumes semblent être les costumes associés aux dernières classes déblocables pour les Lords du jeu. Rien d'inédit pour les costumes donc, à ceci près que ces costumes ne sont pas normalement visibles in-game dans les cinématiques du jeu.

Alors, qu'avons-nous sous les yeux ? Une mise à jour pour Fire Emblem : Three Houses qui permettrait plus de personnalisations dans les cinématiques du jeu ? C'est envisageable. Cependant, les visages, notamment celui d'Edelgard sont aussi retravaillés pour l'occasion, il y a plus de détails, les yeux sont différents et les traits sont plus fins. Doit-on nécessairement y voir un quelconque leak ou un teasing ? Avons-nous sous les yeux le prochain Fire Emblem, suite directe à l'épisode Nintendo Switch ? Rien n'est moins sûr, car il est aussi possible que ces extraits soient des cinématiques extraites d'une version antérieure du jeu final. Deux choses sont sûres, pour l'instant il n'y a rien d'annoncé et nous devrions en savoir plus dans les jours à venir, attendons donc une confirmation avant de nous emballer.

Que pensez-vous de ces nouveaux modèles ? Auriez-vous aimé qu'ils soient visibles en cinématiques ? Voyez-vous ces modèles comme un teasing d'une potentielle annonce autour de Fire Emblem ? L'espace commentaires est là pour débattre !

those look like the cyl4 outfits - maybe theyre being added in an update? pic.twitter.com/uhPg8FEDXQ — Ari (@AriIsADumb) February 8, 2021

Source : Youtube