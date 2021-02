Fire Emblem : Célébrer les 30 ans de la saga dans une vidéo spéciale avec des doubleurs de Fire Emblem : Three Houses

Comme annoncé jeudi dernier , Nintendo vient de proposer une très longue vidéo pour célébrer les 30 ans de la saga Fire Emblem. Dans cette entrevue de plus d'une heure nous retrouvons certains doubleurs du dernier épisode en date, Fire Emblem : Three Houses :

Tous les sept sont revenus en vidéo sur cette expérience. Anecdotes, souvenirs et détails croustillants sont au rendez-vous pour les fans de la saga, et plus particulièrement sur l'épisode Nintendo Switch.

In celebration of #FireEmblem’s 30th anniversary, we released a video featuring voice actors from the franchise’s history! Watch to find out more as Fehnix, Chief of the Sovereign Order of Avian Reporters, sinks his talons into all the juicy details!



