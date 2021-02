Fire Emblem: Pour célébrer les 30 ans de la saga, Nintendo va publier une vidéo spéciale avec des doubleurs de Fire Emblem : Three Houses

Après la sortie, 30 ans après, du premier épisode de la saga enfin traduit (en anglais), Nintendo s'apprête à sortir une vidéo spéciale pour célébrer l'anniversaire de sa licence la plus stratégique. Nintendo vous donne rendez-vous le 8 février prochain aux alentours de 16 heures afin de découvrir une vidéo spéciale dans laquelle 7 doubleurs emblématiques de la saga échangeront autour de celle-ci et partageront leurs anecdotes.

Au programme 7 doubleurs anglais de Fire Emblem : Three Houses :

Un rendez-vous à ne pas manquer donc pour les fans du dernier épisode de la saga. Joyeux 30 ans Fire Emblem !

In honor of #FireEmblem’s 30th anniversary, we will be releasing a celebratory video of candid, in-depth discussions featuring 7 voice actors that have brought life to some fan-favorite Fire Emblem characters! Check out the full video on 2/8 @ 7am PT / 10am ET. pic.twitter.com/Y7myatO6Ft