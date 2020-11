Fire Emblem : Three Houses devient désormais le titre le plus vendu de la saga

Cette information à fait le tour d'Internet, cette semaine a été publié les derniers résultats financiers de Nintendo nous permettant ainsi de découvrir quelles sont à ce jour les ventes totales de Nintendo Switch (voir ici) et de ses jeux (voir ici). Des chiffres ahurissants et qui nous laisse penser que la firme de Kyoto, malgré l'arrivée imminente de la next-gen, s'en sortira financièrement.

Après examination de ce nouveau classement des jeux les plus vendus sur Nintendo Switch, nous avons pu constater que Fire Emblem : Three Houses s'est écoulé à 3.02 millions d'exemplaires dépassant de peu les ventes de Fire Emblem : Awakening (2.94 millions d'exemplaires). Devenant désormais le titre le plus vendu de la saga, Fire Emblem : Three Houses a su se démarquer du reste de ses prédécesseurs grâce notamment à un changement important de sa formule. Un nouveau statut et succès amplement mérité pour ce dernier opus. Si le titre vous intéresse, sachez que Fire Emblem : Three Houses est d'ores et déjà disponible sur Nintendo Switch en plus de son DLC Fire Emblem : Three Houses - Ombres Embrassées.

Pour rappel, Fire Emblem: Shadow Dragon & the Blade of Light, le premier opus de la série va faire son arrivée sur Nintendo Switch le 4 décembre 2020 (retrouvez notre news ici). Et vous, est-ce que Fire Emblem : Three Houses vous à convaincu ? N'hésitez pas à nous faire part de votre avis en commentaire.

Source : Nintendo