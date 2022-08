Nintendo TreeHouse: Live à voir en direct jeudi pour découvrir du gameplay de HARVESTELLA et Splatoon 3

Annoncé peu après le SPLATOON 3 Direct du début du mois (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI) un Nintendo Treehouse: Live sera diffusé ce jeudi pour une présentation en direct de Splatoon 3 et d'HARVESTELLA. Notez que le même jour, il sera possible de commencer à jouer à Splatoon 3 grâce à la démo Splatfest World Premiere dont le tutoriel sera alors accessible complétement. On pourra aussi arpenter les rues de la Cité-Clabousse et, surtout choisir son camp pour le Splatfest entre la Feuille, le Papier et les Ciseaux. Evidemment, on vous en reparle très vite mais notez dès à présent le rendez-vous pour le Nintendo Treehouse: Live : jeudi 25 août à 18h30 (heure de Paris.)

Pour rappel, Splatoon 3 sera disponible le 9 septembre 2022 sur Nintendo Switch

