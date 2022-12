Splatoon 3 - Épicé, sucré ou acide ? Le prochain Festival dévoile son thème et sa date

Après l'absence d'un festival spécial Halloween dans Splatoon 3, voici l'absence d'un festival spécial Noël ! En effet, le prochain festival vient de dévoiler son thème et ses dates et il se déroulera après les fêtes de fin d'année. Rendez-vous du 7 au 9 janvier 2023 afin de répondre à la délicate question "Quelle est ta saveur préférée ?" avec au choix trois équipes Épicé, sucré et acide puis de défendre votre choix en matchs !

Pour rappel les Festivals se déroulent du samedi 2 heures du matin (heure de Paris) au lundi d'après à la même heure . Vous pourrez évidemment choisir vos camps en avance afin de débloquer des conques.