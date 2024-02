Splatoon 3 se prépare à l'arrivée du printemps

Après avoir fêté tour à tour Halloween puis les fêtes de fin d'années dans son Splatoween et le FrostyFest, il est temps pour Splatoon 3 de se mettre à bourgeonner en annonçant son SpringFest. Durant cet événement spécial, la Cité-Clabousse va connaître quelques modifications esthétiques pour mieux représenter l'arrivée du printemps avec de jolies couleurs et des fleurs partout. En plus de ces modifications esthétiques du hub du jeu, Splatoon 3 vous offrira aussi des équipements spéciaux à acheter (ou bien offerts comme c'était le cas pour le Splatoween et le FrostyFest) pour décorer votre Inkling ou votre Octaling.

Le SpringFest revient pendant la saison des bourgeons de #Splatoon3, et Cité-Clabousse revêt ses habits de fête ! Des équipements spéciaux seront également disponibles via les nouvelles de la Nintendo Switch, alors restez à l'écoute ! pic.twitter.com/9hTUgWSPrA — Splatoon France (@Splatoon_FRA) February 19, 2024