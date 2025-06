Splatoon 3 va passer en version 10.0.0 et se met à la mode Nintendo Switch 2

Après plus de 2 ans de bons et loyaux services , Splatoon 3 nous avait dit au revoir en septembre dernier avec un dernier festival et une grosse mise à jour. Finalement, ce n'était bel et bien qu'un au revoir car Splatoon 3 s'apprête à passer la seconde ou à vivre une seconde vie avec une mise à jour 10.0.0 en grande partie dédiée à la Nintendo Switch 2 qui vient tout juste de sortir.

En effet, dès le jeudi 12 juin prochain , les joueurs des deux consoles Nintendo Switch auront le loisir de découvrir une "nouvelle carte", le passage Turbot de Splatoon premier du nom, une trentaine de nouvelles versions d'armes existantes, quelques changements dans les rangs d'armes et pour les joueurs Nintendo Switch 2, des améliorations significatives de résolutions et de performances, notamment dans les Hubs du jeu. Cerise sur le gâteau, ces changements visuels n'affecteront pas les joueurs Nintendo Switch, car le cross play entre la première Nintendo Switch et la Nintendo Switch 2 sera supporté.

De plus, une mise à jour gratuite pour Splatoon 3 fera son arrivée le 12 juin sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. La mise à jour inclut la collection de la Contrée Clabousse, qui présente de nouvelles armes des marques Alpaj et Apex. Elles s'inspirent d'armes existantes, mais dans un nouveau look et accompagnées d'armes secondaires et spéciales différentes. Il y a en tout 30 nouveaux ensembles dans la collection. Le passage Turbot, stage classique tout droit sorti du premier titre Splatoon sur Wii U, fait son retour et vient s'ajouter aux stages disponibles.

De plus, le score de classe des armes augmente, et il est possible de remporter de nouveaux badges en jeu. Une nouvelle stat appelée Arsenal Power (série) fait aussi son apparition dans les matchs anarchie (série). Cette stat mesure l'efficacité des joueurs avec chaque arme selon leur taux de victoires et de défaites, et servira aussi pour le matchmaking afin de leur faire affronter des adversaires de niveau similaire. Ceci permet aux joueurs et joueuses d'essayer de nouvelles armes sans se désavantager, ou de repousser les limites de leurs armes préférées.

Par ailleurs, la mise à jour propose des améliorations pour Splatoon 3 sur Nintendo Switch 2, dont des graphismes plus détaillés et de meilleures performances, par exemple au square de Cité-Clabousse ou sur le site du Grand Festival. La bande-annonce publiée aujourd'hui a également confirmé qu'il serait possible de jouer à plusieurs à Splatoon 3 à la fois sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.