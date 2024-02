Quel jour du week-end préférez-vous ? Splatoon 3 vous pose la question pour son prochain Festival

Plutôt vendredi, samedi ou bien dimanche ? Quel est votre jour du week-end favori ? C'est la question que Splatoon 3 compte vous poser pour son prochain Festival qui aura lieu du samedi 17 février prochain à partir de 1 heure du matin (heure de Paris) et jusqu'au lundi 19 du même mois à 00:59. Entre l'équipe jaune qui défendra le vendredi, l'équipe bleu qui défendra le samedi et l'équipe orange/rouge qui défendra le dimanche, la victoire sera difficile à remporter.

Pour rappel, les Festival ont lieu en jeu, environ une fois par mois, en variant les thèmes et vous permettent d'accéder aux matchs tricolores (avec trois équipes et non seulement deux) mais aussi d'empocher des super coquillages en fin de festival pour récompenser votre investissement durant un festival. Ces super coquillages vous permettent d'améliorer vos équipements et ainsi de personnaliser votre expérience.