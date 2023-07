Mario Kart 8 Deluxe : nouveaux détails et statistiques de personnages suite à la mise à jour 2.4.0

Peach Chat, Fille Inkling, Mario Tanooki , Garçon Inkling, Habitant et Habitante ont vu leur statistique Mini-Turbo augmentée d'une valeur de 0,25 (1 point).

Mario de Métal (et Or), Peach d'Or Rose, Harmonie, King Boo et Link ont ​​vu leur statistique d'invincibilité augmentée d'une valeur de 0,50 (2 points).