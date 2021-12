Mario Kart 8 : le circuit Animal Crossing recréé par un joueur dans Animal Crossing : New Horizons

Mario Kart 8 Deluxe est le plus gros succès de la Nintendo Switch avec 38,74 millions d'exemplaires . Comme son nom l'indique, il s'agit de la version DX du hit de la Wii U, Mario Kart 8. incluant ses DLC et du contenu supplémentaire. Parmi ses DLC, des circuits inspirés des grandes licences de Nintendo comme F-Zero, Zelda ou encore Animal Crossing... Et justement, si vous êtes fan d'Animal Crossing et de Mario Kart 8 vous aimerez sûrement visiter (en rêve) l'ile d'un joueur qui a décidé de recréer le circuit d'Animal Crossing de Mario Kart 8 dans Animal Crossing : New Horizons. Le résultat, repéré par le site Nintendo Life est à voir ci-dessous. Mieux, si vous voulez faire un tour de piste, allez voir Serena pour visiter l'île de Lamasery avec le code suivant.: DA-8468-5893-3290.

Went to a random Dream Address and whoever made this Mario Kart 8 island based on the Animal Crossing stage...I love you. pic.twitter.com/CTuTBvKScb — Pish ???? Nocorona (@PishPawshART) December 16, 2021

Source : Nintendolife