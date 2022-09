Splatoon 3 : Nintendo dévoile la carte du monde de Splatoon réunissant les trois jeux

Splatoon 3 est là. Pour en faire la promotion, Nintendo a commencé à publié une série d'entretien avec les développeurs. Elle n'est pas encore disponible en français mais on y apprend de nombreux détails intéressants et on vous conseille (déjà) de la lire. On y découvre notamment une carte du monde de Splatoon qui réunit les différents opus dans un même univers créée par les développeurs du jeu. Cela donne une cohérence inattendue à l'univers de la série, prouvant si besoin à quel point il a été bien pensé. En attendant que Nintendo France publie la version française de cette carte qui plaira à coup sûr aux fans, retrouvez là ci-dessous, avec quelques traductions rapides. La carte originale est à voir ICI. Retrouvez aussi la traduction du passage de l'entretien avec les développeurs, dédié à la création de cette carte. Evidemment, on reviendra sur ces entretiens très prochainement.

Pour rappel, Splatoon 3 sera disponible officiellement à partir du 9 septembre 2022 sur Nintendo Switch. Lire notre TEST COMPLET.

CARTE DE SPLATOON 3

Extraits de Les développeurs ont la parole, Vol. 7 - Splatoon 3 – Partie 1 avec Hisashi Nogami (producteur de la série Splatoon), Seita Inoue (réalisateur et directeur artistique), Shintaro Sato (réalisateur), Toru Minegishi (directeur audio)

Dans la version japonaise, je rappelle que le décor s'appelait "Haikara City" (Inkopolis Plaza dans les versions anglaises / Place de Chromapolis dans les versions françaises) dans le premier titre, et il s'appelait "Haikara Square" (Inkopolis Square dans les versions anglaises / Square de Chromapolis dans les versions françaises) dans le deuxième titre. Donc, vous avez créé un paramètre nommé "Bankara Town" dans la version japonaise (Splatsville dans les versions anglaises / Cité-Clabousse dans les versions françaises) qui contredit les paramètres précédents ? Sato : Oui. Nous avons créé un document provisoire qui nous donne une idée de la distance entre les trois villes et avons discuté du positionnement et du contexte des trois titres. Inoue : Comme vous pouvez le voir, Inkopolis Plaza (Place de Chromapolis) dans le premier titre et Inkopolis Square (Square de Chromapolis) dans le deuxième titre sont tous deux situés au cœur de la ville, et ils ne sont qu'à peu près aussi éloignés que la gare de Shibuya et la gare de Harajuku dans le train à Tokyo. En termes de distance, il s'agit d'environ 1,2 kilomètre (environ 0,75 mille). Cependant, nous discutions de la façon dont nous voulions que Splatsville (Cité-Clabousse) se déroule dans une région éloignée des lieux des deux titres précédents et avec un climat complètement différent. Nous avons préparé une carte comme celle-ci afin de pouvoir développer le jeu en tenant compte des distances géographiques. Sato : Splatsville (Cité-Clabousse) est à peine accessible depuis Inkopolis Plaza (Place de Chromapolis) et Inkopolis Square (Square de Chromapolis) en empruntant une seule ligne de train locale. La distance est similaire à celle de Tokyo à Atami ou à peu près au Japon. C'est dans une zone rurale qui prendrait quelques heures pour se rendre sur l'autoroute. Pour les personnes aux États-Unis, cela peut être comme conduire à Las Vegas depuis Los Angeles. Bien que géographiquement assez éloignées, les autoroutes ouvertes au cours des cinq années entre les deuxième et troisième titres permettent un accès pratique à la région. Inoue : Les Splatlands (la Contrée Clabousse en français) se sont développés rapidement car la construction du pont sur la mer l'a rendu plus accessible depuis le centre-ville. Sato : Alors que Chromapolis, le décor des titres précédents, était un quartier à la mode et jeune, la Contrée Clabousse, où se trouve Cité-Clabousse, sont beaucoup plus spacieux, ouverts et pleins de nature. Un endroit comme celui-ci, loin du centre urbain, est devenu populaire après le Splatfest final et s'est développé rapidement. Par exemple, Scorch Gorge est une étape dans un parc national avec des piliers de pierre aux formes étranges alignés.

