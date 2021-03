New Nintendo Switch : le modèle Pro ou XL pourrait coûter entre 350 et 400€

C'est toujours une rumeur mais le site de référence, spécialisé d'économie, Bloomberg n'en démord pas. Dans un article publié aujourd'hui, le site persiste et continue d'affirmer que Nintendo va sortir cette année un nouveau modèle de sa Switch avec un écran OLED Samsung de 7 pouces et une puce améliorée prenant en charge la technologie de rendu DLSS de Nvidia et permettant d'offrir de meilleurs graphismes et même une compatibilité 4K.

Si, la sortie d'un nouveau modèle parait "logique" surtout avec l'arrivée "prochaine" de la suite de Zelda Breath of The Wild, plusieurs questions taraudent les joueurs. La console aura-t-elle des exclusivités ? Et si oui, seront-elles nombreuses ? La question du prix est aussi une question centrale. Combien un tel nouveau modèle pourrait-il bien coûter en magasin sachant que la Nintendo Switch était initialement vendue à 330 euros en magasin ? D'après l'analyste Matthew Kanterman cité par Bloomberg, Nintendo pourrait vendre son nouveau modèle jusqu'à 100$ au-dessus du prix actuel de la Nintendo Switch (299$) La "New Super Nintendo Switch Pro XL" serait donc vendue 399$ (converti par simplicité en 399€) pour son lancement. Pour autant, Nintendo pourrait aussi décider de vendre sa nouvelle console à "349,99 $" de façon à augmenter son potentiel d'achat. Mais vu le potentiel de ce nouveau modèle, Matthew Kanterman est persuadé que Nintendo pourrait malgré tout générer une forte demande même à 399,99 $.

Alors qu'en pensez-vous ? Seriez-vous prêt à payer 399€ pour la Super Nintendo Switch ? N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

