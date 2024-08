Nintendo Museum Direct : toutes les infos et tout ce qu'il faut retenir

On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Après les jeux, les films, les parcs d'attraction, Nintendo s'apprête à ouvrir à Kyoto son premier musée, tout à sa gloire : le Nintendo Museum.

Nintendo ne faisant jamais rien comme les autres, on a vraiment hâte de découvrir ce musée qui pourrait bien s'imposer comme l'un des incontournables du Nintendoverse.

En attendant l'inauguration, prévue cet automne (le 2 octobre, très précisément ) , Nintendo a diffusé cette nuit un Nintendo Museum Direct, histoire de continuer à s'adresser "directement" à ses fans, en mettant tout le monde au même niveau.

Retrouvez ci-dessous toutes les infos à retenir, en attendant, si besoin, nos news dédiées;

Nintendo Museum Direct - 20 août 2024 - Toutes les infos :

Le Direct est présenté par Shigeru Miyamoto

Le musée retracera les 135 ans d'histoire de Nintendo

Deuxième étage

On y retrouvera au deuxième étage, tous les produits, toutes les consoles et tous les jeux Nintendo dans leurs différentes versions avec leurs différents packagings

avec leurs différents packagings On y verra notamment l'évolution des produits utilisant le corps pour jouer

On s'attardera sur les changements de design au fil des années (comme celui du Bloc ? )

) Evidemment, le musée mettra côte à côte les différents jeux d'une même série comme Super Mario pour mieux comprendre ses évolutions

Le musée permettra aussi de découvrir tous les produits fabriqués par Nintendo avant que la firme ne se spécialise dans les jeux vidéo

avant que la firme ne se spécialise dans les jeux vidéo L'occasion de découvrir d'étonnant objets comme la poussette ou la photocopieuse Nintendo !

ou la photocopieuse ! On y découvrira aussi les premiers pas de Nintendo dans les jeux vidéo avec la fabrication d'un flingue pour borne d'arcade ou encore de pads

dans les jeux vidéo avec la fabrication d'un flingue pour borne d'arcade ou encore de pads Shigeru Miyamoto précise que ce n'est qu'une infime partie des produits à voir au deuxième étage du musée.

Premier étage

Et Shigeru Miyamoto finit sa présentation en faisant chanter des statues de Toad... Irrésistible. Il n'y a pas à dire, avec son musée, Nintendo semble avoir réuni à la fois toute son histoire mais aussi toute sa folie créative, n'oubliant pas de continuer à nous amuser et de nous faire rêver. (En plus de l'Ultra Machine, on veut aussi un jeu Switch, Nintendo Museum vendu en bundle avec une manette géante. Maintenant. Tout de suite)

Retrouvez la version française de cette présentation dès 9h00 (heure de Paris) et en attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

,