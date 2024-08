Nintendo Museum : le musée Nintendo se laisse découvrir avec un Nintendo Direct - Tous les détails

C'est l'un des évènements de la rentrée : Nintendo s'apprête à ouvrir son musée, le Nintendo Museum à Kyoto. Ce musée, présenté comme révolutionnaire, retracera toute l'histoire de Nintendo avec les produits historiques de la firme mais aussi des expositions et des "expériences".

Pour en avoir un aperçu, Nintendo nous donne rendez-vous cette nuit, à minuit (heure de Paris) pour un Nintendo Direct spécial de 10 minutes entièrement consacré au musée à voir ICI. Evidemment, on sera là, et on espère que vous serez là aussi. Comme toujours, dans la foulée, nous publierons une news spéciale avec tous les détails. Notez que la version française de la vidéo ne sera disponible, à priori, que demain, 20 août à 9h00 (heure de Paris)

Notez aussi que Nintendo précise qu'il n'y aura aucune allusion à la prochaine console de Nintendo...

Nintendo Museum Direct – 20/08/2024 Rendez-vous le 20 août à 09:00 pour une visite d'environ 10 minutes du Nintendo Museum situé à Kyoto, au Japon, et dont l'ouverture est prévue pour cet automne ! Veuillez noter que cette présentation n'inclura aucune annonce de jeu ni mention de ce qui succèdera à la Nintendo Switch.

Voir aussi :

,

Rendez-vous demain pour une visite d'environ 10 minutes du #NintendoMuseum situé à Kyoto, au Japon, et dont l'ouverture est prévue pour cet automne ! #NintendoDirect



La vidéo sera disponible ici le 20 août à 09:00 : https://t.co/9ugvZGB5GY pic.twitter.com/xNVroZWIKJ — Nintendo France (@NintendoFrance) August 19, 2024

Source : Nintendo