The Wonderful 101 : Remastered s'offre un premier trailer

En attendant l'arrivée en mai prochain de The Wonderful 101 : Remastered sur Nintendo Switch, PS4 et Steam, PlatinumGames vient de dévoiler sur sa page Youtube le premier trailer du jeu. PlatinumGames en profite également pour rappeler les dates de sortie, à savoir le 19 mai en Amérique du Nord, le 22 mai eu Europe, et le 11 juin au Japon . Les Backers ayant participé au projet de financement sur Kickstarter attendent de leur côté que PlatinumGames se manifeste pour le choix des versions à envoyer.

À propos du jeu :

Dirigez une armée de 100 Wonderful du monde entier dans ce spectaculaire Unite Action ! Une équipe de héros du monde entier doit s'UNIR pour protéger la terre des envahisseurs extraterrestres vicieux ! Ce groupe de 100 Wonderful Ones travaille ensemble en utilisant leurs capacités fantastiques pour créer une variété de formes. Que ce soit un poing géant ou une lame tranchante, ils utiliseront leur intelligence et leur puissance pour surmonter les pièges et les dangers de l'ennemi ! Et le dernier membre de cette équipe de courageux héros, c'est vous.

De PlatinumGames, créateurs de la série Bayonetta, Astral Chain, NieR : Automata et Metal Gear Rising : Revengeance, voici The Wonderful 101 : Remastered ! Ce jeu sera le premier titre auto-publié de PlatinumGames, et est une version optimisée de The Wonderful 101, initialement sorti par Nintendo le 15 septembre 2013 en exclusivité sur Wii U. The Wonderful 101 : Remastered offre la possibilité sans précédent de contrôler 100 héros à la fois, avec des commandes fluides et de l'action dynamique qui sont la marque de fabrique des PlatinumGames. Le tout est réuni par un récit palpitant de bravoure héroïque et d'amitié qui se dresse contre le mal, et c'est l'offre la plus ambitieuse de PlatinumGames à ce jour. Hideki Kamiya, directeur de The Wonderful 101, a supervisé ce remaster et y a ajouté de nombreuses améliorations pour que ce jeu puisse être apprécié plus facilement et plus globalement par tous et sur différentes plateformes, et avec des visuels, un taux d'encadrement et un temps de chargement améliorés pour une expérience accrue sur tous les fronts.

Principales caractéristiques :