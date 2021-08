The Wonderful 101 : Remastered : Le prince Vorkken disponible en DLC payant

The Wonderful 101 : Remastered a beau être sorti en mai 2020 , il vient de recevoir un nouveau DLC payant. Ce DLC débloque le mode The Prince Vorkken qui permet de "prendre le contrôle d'un nouveau personnage, le prince Vorkken Ohgee, héritier au trône de la comète Rhullo et meneur des pirates l'espaces Guyzoch qui sévissent dans tout le système stellaire." Un personnage qui apporte quelques changement puisque le Multimorpho est alors remplacé par le "Morpho-ennemie" qui invoque des créatures extraterrestres, les "Vorkko Monstres". Un DLC disponible pour la modique somme de 0,99 centimes. Notez que le Prince est aussi jouable dans le mode DLC (gratuit cette fois) Contre la montre (voir ici.) Pour en savoir plus, retrouvez sur cette page, la fiche eShop, quelques captures d'écrans FR et une vidéo de gameplay du prince.

The Wonderful 101 : Remastered est disponible sur Nintendo Switch notamment sur l'eShop actuellement au prix de 30,59€ - voir détails sur le site de Nintendo.

