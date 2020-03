The Wonderful 101 : Remastered - Hideki Kamiya partage son message sur la conclusion de la campagne Kickstarter

Que dire à part que The Wonderful 101 : Remastered aura fait couler pas mal d'encre depuis son annonce. Premier projet Kickstarter de PlatinumGames demandant un total de 50 000$ pour être proposé sur Nintendo Switch, The Wonderful 101 : Remastered a terminé sa campagne de financement participative avec 2,25 millions de dollars en poche, et une sortie confirmée sur Nintendo Switch, mais aussi PS4 et Steam.

La campagne étant officiellement terminée, et les jeux en préparation pour une sortie en mai , Hideki Kamiya a tenu a partager un message faisant office de conclusion à cette étonnante levée de fond pour un titre qui n'avait clairement pas marqué les foules lors de sa sortie sur Wii U en 2013.

Ici Hideki Kamiya, directeur de The Wonderful 101.

Notre campagne Kickstarter est enfin terminée !

Avec le recul, j'étais à la fois inquiet et excité d'avoir enfin la chance de découvrir combien de personnes étaient intéressées par un portage d'un jeu sorti il y a sept longues années. Au final, nous avons obtenu plus de soutien que je n'en avais jamais rêvé, et je pense que c'est devenu une fin heureuse pour nous et pour tous les backers.

Le mois s'est écoulé en un clin d'œil. Je me souviens que nous avons d'abord remercié plus de 13 000 supporters sur Kickstarter qui nous ont promis les 100 premiers millions de yens, puis que nous avons regardé avec enthousiasme chaque jour tout le monde travailler pour nous aider à atteindre nos objectifs. Et le dernier jour, nous avons pu partager notre joie avec tout le monde lors de la dernière étape. Chaque jour était si excitant et si amusant, et c'est un peu triste de penser que tout cela touche à sa fin.

Pendant la campagne, j'ai également pu réaliser une vidéo avec Mega64, ce dont j'avais toujours rêvé, et PlatinumGames a également pu tenir son tout premier stand au PAX. Je me demandais si nous pourrions voir suffisamment de gens venir à notre stand, et j'ai été ravi de voir combien de personnes ont assisté à notre séance d'autographes. En un mois seulement, j'ai vécu une tonne de moments exceptionnellement mémorables, même si on les compare à tout ce que j'ai vécu jusqu'à présent au cours de ma carrière.

Comme je l'ai expliqué dans ma vidéo d'interview, The Wonderful 101 possède le plus grand volume de contenu de tous les jeux d'action sur lesquels j'ai travaillé. Lorsque nous l'avons développé il y a sept ans, nous avons simplement essayé d'intégrer tout ce que nous pouvions dans le jeu, et nous avons toujours souhaité avoir la chance de peaufiner certains détails. Aujourd'hui, grâce au soutien de tous ceux qui ont participé à cette campagne de financement publique, nous avons enfin eu la chance de le faire, faisant de cette remasterisation la version définitive du jeu. Honnêtement, cela ressemble à un miracle !

Ce sera également le premier jeu que la société PlatinumGames publiera elle-même. Je ressens vraiment du fond du cœur que chaque backers qui a participé à cette campagne est devenu un allié spécial, comme aucun autre.

PlatinumGames espère continuer à travailler sur le développement de titres originaux tout en évoluant en tant qu'éditeur. Peu importe ce qui nous attend dans l'avenir, nous n'oublierons jamais la gratitude que nous éprouvons envers tous ceux qui nous ont soutenus pour prendre un nouveau départ grâce à la campagne Kickstarter pour The Wonderful 101 : Remastered. Nous allons travailler dur sur chacun de nos jeux à partir de maintenant pour nous assurer que nous resterons toujours une entreprise dont vous pourrez être fier. Merci beaucoup de nous soutenir dans cette petite mais importante première étape.

Nous avons encore une tonne de travail à faire, notamment pour créer les récompenses ainsi que le DLC, mais nous voulons d'abord nous assurer de livrer The Wonderful 101 : Remastered à vous tous aussi vite que possible. Que vous ayez déjà joué à l'original ou que vous découvriez ce jeu pour la première fois, nous voulons faire de notre mieux pour que tout le monde puisse profiter de ce jeu spécial et unique.

Une fois de plus, nous tenons à remercier chaleureusement et sincèrement tous nos chers supporters. Vous aurez toujours une place spéciale dans nos cœurs !