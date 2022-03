Nintendo annonce officiellement arrêter ses envois de produits vers la Russie

Après l'annonce du report à une date ultérieure du remake des deux premiers jeux Advance Wars, Nintendo continue à prendre des décisions radicales pour gérer la crise diplomatique et "l'actualité internationale". En effet, la firme vient d'annoncer officiellement, dans un communiqué envoyé au site Eurogamer, suspendre purement et simplement ses envois de produits vers la Russie. Il ne sera donc plus possible d'acquérir des produits Nintendo sur le territoire Russe jusqu'à nouvel ordre. De plus l'eShop est toujours actuellement en maintenance pour les utilisateurs Russes après la suspension du rouble (la monnaie nationale Russe) pour les paiements sur celui-ci. Les consoles, accessoires, jeux physiques et dématérialisés sont donc officiellement inachetables pour le peuple Russe. Une décision drastique qui va de pair avec l'escalade de sanctions que connaissent actuellement les Russes depuis le début de cette crise diplomatique. Cette décision s'appuie néanmoins sur les problèmes de logistiques que connaît actuellement la Russie et n'est donc pas une sanction directe de la part de Nintendo, tout en ayant tout de même pour conséquence de priver le peuple Russe de produits Nintendo.

Voici le communiqué officiel de la firme à ce sujet :

"Nous avons décidé de suspendre l'expédition de tous les produits Nintendo vers la Russie dans l'avenir. Cela est dû à l'inconstance considérable entourant la logistique de l'expédition et de la distribution de biens physiques qui touche actuellement le pays. De plus, le Nintendo eShop en Russie est actuellement en maintenance suite à la suspension des transactions en roubles russes par le fournisseur de paiement."

Source : Eurogamer