Warpips - La guerre déchaîne ses pixels sur Nintendo Switch

A défaut de pouvoir profiter de Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp qui fait de la résistance pour sortir, DAEDALIC Entertainment nous propose de découvrir dès à présent le dernier titre de Skirmish Mode Games dénommé Warpips. Au menu, un jeu de stratégie sur le thème de la guerre, le tout dans un style low-poly très old-school. Proposé au prix de 19,99€ sur l'eShop de la console, nous vous laissons découvrir son trailer de lancement ci-dessous.

Warpips est un jeu de stratégie et de guerre simplifié qui permet de déployer des unités de combat en temps réel contre des adversaires contrôlés par l'IA. Objectif de la mission : détruire la base adverseavant qu’ils n’atteignent celle des joueurs ! Gérer les ressources et utiliser l’infanterie, les unités terrestres et aériennes permet au joueur d’être déclaré vainqueur dans cette guerre des pixels !

Warpips se distingue par son accessibilité, car il est facile à prendre en main et à comprendre, mais la complexité de ses systèmes donnera aux joueurs de quoi passer des heures à trouver les meilleurs plans de bataille et à devenir des maîtres stratèges. Ils pourront débloquer des arbres de compétences et trouver la parfaite synergie entre les unités dans une série de batailles en constante évolution, le tout dans des environnements 2.5D au rendu magnifique.

Caractéristiques principales :