Advance Wars 1+2 Re-Boot enfin de retour avec une nouvelle date de sortie sur Nintendo Switch ?

Advance Wars 1+2​ Re-Boot Camp est une compilation qui réunit les remakes d'Advance Wars et d'Advance Wars 2: Black Hole Rising, les deux premiers opus de la série de jeux tactiques au tour par tour, sortis au début des années 2000 sur Game Boy Advance. Développé par WayForward Advance Wars 1+2​ Re-Boot Camp était initialement prévu pour une sortie le 8 avril 2022 . Cependant, l'offensive russe en Ukraine en février de la même année va inciter Nintendo à reporter son jeu à une date indéterminée . Depuis, Nintendo a fait savoir que la sortie du jeu n'était pas annulée mais qu'aucune date n'avait encore été arrêtée. Pour autant, il est possible que le jeu sorte finalement d'ici peu sur Nintendo Switch. D'abord, pour mémoire, un joueur dont la précommande avait été annulée et remboursée, a prétendu avoir reçu un mail de Nintendo lui donnant rendez-vous en février 2023 . Mais ce n'est pas tout puisque récemment, le jeu est réapparu dans les listings d'Amazon France avec une nouvelle date de sortie : le 8 avril ... 2024 (c'est peut-être finalement un peu loin!) Cependant, un joueur a remarqué que les identifiants NSUID des jeux The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom et Advance Wars 1+2​ Re-Boot Camp avaient été modifiés sur le site Nintendo Canada, annonçant, à priori, l'ouverture des précommandes pour ces deux jeux- voir détails ICI. En tout cas, il semblerait que ça bouge enfin pour Advance Wars 1+2​ Re-Boot Camp...

En attendant des informations officielles, retrouvez la présentation d'Advance Wars 1+2​ Re-Boot Camp ci-dessous et, comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Ralliez les troupes ! Advance Wars arrive sur Nintendo Switch avec Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp !

Menez les troupes de l'armée d'Orange Star au cours de batailles stratégiques au tour par tour qui se déroulent aussi bien sur terre que dans les airs ou au large des côtes. Triomphez des troupes ennemies et capturez les villes et les bases pour décrocher la victoire et maintenir la paix. Gardez l'œil ouvert pour vous adapter aux différents types de terrains et changements météorologiques qui pourraient inverser le cours des combats tandis que vous faites avancer toutes sortes d'unités sur une multitude de champs de bataille. Ce remake inclut deux campagnes qui couvrent les événements d'Advance Wars et d'Advance Wars 2: Black Hole Rising !

Combattez aux côtés de généraux hors du commun

Défendez votre nation avec l'aide d'Andy, Max, Sami et de nombreux autres généraux possédant chacun une spécialité et des pouvoirs uniques : Andy peut par exemple réparer les unités mécaniques tandis que Sami décuple l'efficacité des troupes à pied. Attention cependant, les généraux ennemis possèdent aussi leurs propres pouvoirs et n'hésiteront pas à s'en servir ! Les généraux que vous rencontrerez aux cours des deux campagnes joueront un rôle crucial aussi bien sur le champ de bataille que dans le déroulement de l'histoire.

Mettez votre sens de la stratégie à l'épreuve face à vos amis

Dans le mode Vs., jusqu'à quatre joueurs peuvent s'affronter sur des dizaines de champs de bataille différents. Sélectionnez l'un des généraux présentés lors des deux campagnes et utilisez ses pouvoirs avec stratégie pour remporter la victoire ! Vous pouvez aussi personnaliser les batailles en paramétrant par exemple les fonds reçus pour chaque base alliée ou encore la présence de brouillard de guerre.