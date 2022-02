Dawn of the Monsters : WayForward annonce son beat-em-up de Kaiju jouable en coop

Développé par 13AM Games à qui nous devons déjà Double Cross ou encore Runbow, Dawn of the Monsters s'est aujourd'hui annoncé pour une sortie sur Nintendo Switch (et autres plateformes) en mars prochain . Publié par WayForward Games à qui nous devons l'excellente série des Shantae et le futur remake Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp qui sortira au printemps prochain , Dawn of the Monsters s'annonce comme un jeu de beat'em all au style à mi-chemin entre l'esthétique manga et des Kaiju ces monstres géants japonais avec, pour l'instant, quatre monstres jouables au programme, un environnement totalement destructible ainsi que de la coopération sont au menu. En attendant plus d'informations vous pouvez toujours visionner la bande-annonce ci-dessous.

La bataille cataclysmique entre monstres géants a commencé dans ce beat-'em-up kaiju à défilement latéral inspiré des mangas ! Des créatures titanesques connues sous le nom de Nephilim ont envahi la Terre, et le seul espoir de les arrêter est DAWN (Defense Alliance Worldwide Network), qui libère ses propres combattants colossaux pour se défendre contre les hordes ennemies ! Prenez le contrôle de quatre monstres imposants - Megadon, Aegis Prime, Tempest Galahad et Ganira - chacun avec des capacités et des styles de jeu distincts, et frayez-vous un chemin à travers des environnements réels destructibles couvrant plus de 35 missions ! Améliorez votre puissance avec des augmentations d'ADN, écrasez vos ennemis avec des mouvements de rage dévastateurs et des coups de grâce brutaux, et faites équipe avec un ami pour une action en coopération à 2 joueurs ! Vous êtes la dernière ligne de défense de la planète... mais cela suffira-t-il à l'humanité pour survivre à l'Aube des Monstres ?!

Principales caractéristiques:

-Quatre personnages jouables uniques et monstrueux : Megadon, Ganira, Aegis Prime et Tempest Galahad

- Une action de beat-'em-up coopératif monstre contre monstre jouable à un ou deux joueurs

-Des villes entièrement destructibles basées sur des lieux réels

-Capacités de rage brutale, attaques de cataclysme dévastatrices et coups de grâce impitoyables

-Des boss féroces et des dizaines de types d'ennemis différents

-Personnalisez vos monstres avec des augmentations d'ADN !