Advance Wars 1+2​ Re-Boot Camp pourrait sortir en février 2023

A l'origine la sortie d'Advance Wars 1+2​ Re-Boot Camp s'annonçait festive. La perspective de retrouver sur Nintendo Switch, les deux premiers Advance Wars et d'Advance Wars 2: Black Hole Rising, les cultissimes jeux de la GBA dans des remakes signés WayForward avait de quoi enthousiasmer les fans de la licence. Malheureusement, prévu initialement pour une sortie le 8 mars , le jeu a subitement été rayé du calendrier des jeux à venir sur Nintendo Switch à cause du contexte de la guerre en Ukraine. Depuis, les joueurs gardent l'espoir de pouvoir malgré tout jouer au titre cette année (il reste notamment de la place pour une sortie en décembre dans le calendrier de la Nintendo Switch...) Cependant, Nintendo n'a pas jugé bon pour le moment communiquer sur le jeu, et a même préféré annuler et rembourser les précommandes. Si à l'heure actuelle, on en est toujours là, GameXplain a repéré un joueur sur Twitter qui prétend avoir reçu un email au sujet de sa précommande lui signifiant qu''Advance Wars 1+2​ Re-Boot Camp sortira finalement en février 2023 .

Alors on ne sait pas si le contexte sera différents d'ici quelques mois ou si Nintendo a modifié (peut-être) certains dialogues ou situations du jeu d 'origine (à vrai dire, on ne sait pas vraiment ce qui pose problème avec le jeu comparé à d'autres...) mais on note ça dans un coin de nos têtes. En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Got an email about my Advance Wars preorder. They're now expecting it to ship in February. It's not official info but yeah — Zalman (@enterzalman) July 18, 2022

Source : Nintendolife