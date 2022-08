Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp se met discrètement à jour

Alors qu'il semble perdu dans les limbes des archives de Nintendo à tout jamais, Advance Wars 1+2​ Re-Boot Camp fait aujourd'hui discrètement parler de lui via une mise à jour. C'est grâce au compte twitter NinStatusBot qui référence les maintenances et les mises à jour des serveurs Nintendo que nous apprenons aujourd'hui qu'Advance Wars 1+2​ Re-Boot Camp s'est mis à jour le 16 août dernier .

Doit-on y voir une possible sortie imminente pour le titre ? Rien n'est moins sûr selon NinStatusBot qui précise que :

II n'en demeure que ce sont les premières nouvelles du titre qui nous parviennent depuis son report en mars dernier en raison de "l'actualité internationale" (cliquez ici pour lire notre article complet).

[Maintenance Scheduled]



Maintenance has been scheduled for "Advance Wars™ 1+2: Re-Boot Camp" on 16 Aug from 06:00 UTC to 09:00 UTC.#Maintenance #NintendoSwitch pic.twitter.com/oH1q9O05Ox