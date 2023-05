Eiji Aonuma a terminé Zelda: Tears of The Kingdom près de 20 fois

Après des années d'attente, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom​ est enfin là pour le plus grand bonheur des fans et des joueurs en général. Hormis quelques grincheux, le jeu remporte tous les suffrages et pulvérise les records de ventes. C'est un jeu au contenu véritablement titanesque qui vous prendra énormément de temps pour en voir la fin. Pourtant, comme le titre précédent, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom​ vous permet assez rapidement d'aller vous fritter avec le boss final. Mais autant être prévenu : ce ne sera pas une promenade de santé et de toute façon, vaincre le boss final après seulement une heure et demi de jeu ne sera pas donné à tout le monde. De ce point de vue, le jeu est d'ailleurs sans doute mieux construit que son prédécesseur pour vous inciter à parcourir toute la carte afin d'acquérir des ressources et des améliorations, mais aussi pour bien prendre le jeu en main. A l'arrivée, même si chaque joueur aura son propre cheminement, il vous faudra vraiment jouer longtemps pour pulvériser le Roi démon et voir défiler les crédits avec satisfaction ( sachant qu'il vous restera probablement pas mal de choses à faire malgré tout...)

Dans le dernier volume de la série Ask the Developer consacrée à The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom, le producteur de la série, le désormais légendaire Eiji Aonuma a expliqué que pour déboguer le jeu, il l'a déjà terminé près de 20 fois ! Il a ainsi testé différentes solutions, en se précipitant pour suivre les différents arcs de l'histoire principale ou en se laissant porter par les missions secondaires. Il l'assure : il ne s'est jamais ennuyé et a même découvert de nouvelles choses très récemment, lors de l'enregistrement de sa vidéo de gameplay. Et même si on l'imagine mal dire le contraire, on le croit sur parole. Il déconseille d'ailleurs aux joueurs de se diriger directement vers la fin (mais vous pouvez essayer pour voir...)

Enfin, Aonuma-san, avez-vous des commentaires à faire pour les fans ? Aonuma : Je me demande combien de fois j'ai joué au jeu pour le déboguer (8)... J'ai joué à ce jeu du début à la fin une vingtaine de fois, et je peux dire qu'il est plus amusant avec des détours, encore plus que dans le jeu précédent. Lorsque j'ai testé le jeu, j'ai parfois eu besoin de me précipiter pour avancer dans l'histoire, mais plus tard, lorsque j'ai commencé à emprunter des chemins de traverse, j'ai réalisé que... c'est un tout autre jeu ! (Rires) Certaines découvertes m'ont fait penser : "Wow, on peut même faire ça à ce stade du jeu ?" Même en collant les choses ensemble, il y a tellement de combinaisons différentes que même moi, je ne les connais pas toutes. J'ai même découvert quelque chose de nouveau l'autre jour en tournant la vidéo de démonstration du gameplay. Cela peut donc prendre du temps, mais en faisant des détours et en essayant tout ce que vous pouvez à ce moment-là, je pense que vous pourrez apprécier le jeu à votre manière. Alors ne vous dirigez pas directement vers la fin ! (Rires) J'ai moi-même terminé le jeu plusieurs fois et je ne me suis jamais ennuyé. Vous avez ma parole ! (8) Le processus consistant à jouer à des jeux en cours de développement à des fins d'assurance qualité et d'étude des problèmes liés aux programmes.

The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom​ est un jeu plein de surprises qui se bonifie au fil des parties. C'est véritablement un jeu qui s'enrichit au fil des quêtes, des missions et des rencontres. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à lire NOTRE TEST COMPLET DE ZELDA: TEARS OF THE KINGDOM. Alors, avez-vous déjà "terminé" le jeu (au moins une fois) ? N'hésitez pas à nous le dire en commentaires.

Pour rappel, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom​ est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch dès à présent. Pour plus de détails, voir nos conseils pour bien débuter et notre revue de presse ICI.

Source : Nintendo