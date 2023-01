Nintendo Direct : une date fuite sur le net

Les fans de Nintendo le savent, il y a généralement un Nintendo Direct en début d'année (en janvier ou en février). Pas étonnant d'apprendre qu'une source (à priori) "vérifiée" par le forum Reddit affirme qu'un Nintendo Direct sera diffusé le mardi 7 février prochain. Les modérateurs du subreddit Gaming Leaks ne donnent pas de détails sur les "preuves" fournies par cette source et il faudra donc patienter pour voir si cette rumeur est exacte. De toute façon, on peut penser que Nintendo ne devrait pas tarder à expliciter un peu mieux ses plans pour l'année à venir, que ce soit le 7 ou le 14 février (ou après ou avant- soyons large) surtout avec la sortie de The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom qui se profile à l'horizon. En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom sortira en exclusivité sur Nintendo Switch le 12 mai 2023 . Pour plus de détails, voir nos news précédentes.

Lire aussi :