EA Play Live 2020 : EA annonce un événement digital le 12 juin prochain

Suite à l'annulation de l'E3 2020, le grand salon des jeux vidéo de Los Angeles et de la décision de ne pas proposer d’événement digital à la place (voir détails ici), il y a beaucoup d 'incertitude quant à savoir ce que vont faire les grands éditeurs qui d'habitude profitent de la visibilité de l'événement pour présenter leur catalogue de jeux de fin d'année. S'il semblerait que l'on s'achemine vers un report du traditionnel Nintendo Direct pré-E3 (mais on attendra une confirmation, peut-être avant jeudi cette semaine ) on apprend aujourd'hui qu'EA n'abandonnera pas les joueurs et diffusera le vendredi 12 juin à 1h00 du matin (heure de paris) un événement digital nommé EA Play Live 2020. Une façon selon Electronic Arts "de connecter les joueurs du monde entier et de les réunir autour des franchises de jeux qu’ils aiment".

Alors est-ce que d'autres éditeurs suivront le même chemin ? Il est encore tôt pour le dire. Rappelons tout de même que cela fait plusieurs années qu'EA boude l'E3- ou presque, le géant organisant son propre événement en marge du salon de Los Angeles.

Source : Ea