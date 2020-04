E3 2020 : pas "d'expérience en ligne" en juin

Suite a la pandémie mondiale de COVID-19, l'emblématique salon de jeux vidéo l'E3, qui se tient chaque année à Los Angles, début juin et qui permet aux éditeurs de présenter leurs jeux de fin d'année aux professionnels et aux joueurs, a du être annulé comme tant d'autres événements dans le monde (voir détails ici). Jusqu'à présent cependant, les organisateurs du salon voulaient croire à la possibilité de repenser l'événement en se servant des nouvelles technologies. Finalement ce ne sera pas le cas si on en croit le communiqué d'un représentant du salon publié par PC Gamer qui explique que finalement il n'y aura pas "d’événement en ligne", les circonstances ne le permettant pas.

Par contre, il est possible que le site de l'E3 réunisse les différentes initiatives et vidéos des différentes sociétés (Nintendo Direct ou autres) mais autant se faire à l'idée qu'il n'y aura pas d'E3 cette année. Et d'ailleurs, on sent bien que l'ESA ( pour "Entertainment Software Association" qui organise le salon) est déjà dans le coup d'après, en préparant dès aujourd'hui l'E3 2021 (déjà daté). Une préparation qui s'annonce d'ores et déjà difficile sachant que bien avant la pandémie, l'E3 était déjà menacé; le salon ayant perdu de son aura, concurrencé de toutes parts par de multiples événements et miné par des querelles intestines...

Compte tenu des perturbations provoquées par la pandémie de COVID-19, nous ne présenterons pas d'événement en ligne E3 2020 en juin. Au lieu de cela, nous travaillerons avec les exposants pour promouvoir et présenter les annonces de chaque entreprise, y compris sur www.E3expo.com , dans les prochains mois ", a déclaré le représentant. "Nous sommes impatients de réunir notre industrie et notre communauté en 2021 pour présenter un E3 repensé qui mettra en évidence de nouvelles offres et ravira notre public.

Source : Pcgamer