E3 2020 : Sony toujours absent, Microsoft et Nintendo toujours présents

Avec la multiplication des événements et des salons dédiés aux jeux vidéo, l'E3, le fameux salon de Los Angeles qui pendant des années à donner le "la" des tendances de fin d'année en matière de jeux vidéo, a perdu au fil des ans, un peu, beaucoup, de sa superbe. Et ce n'est pas l'absence de SONY l'année dernière qui a arrangé les choses, bien au contraire... D'autant plus que si en 2019 , on pouvait penser que SONY faisait une simple pause, la PS4 arrivant au bout d'un cycle, son absence sur le salon en 2020, confirmée en début d'année alors que la société se prépare à dévoiler et à lancer sa PS5, a jeté un froid et un peu plus l'opprobre sur le salon américain...

Cependant, "the show must go on" et l'E3 2020 se prépare malgré tout avec comme objectif de continuer à peser dans l'industrie en restant "une vitrine (...) pas comme les autres" reliant "les médias, les marques, les innovateurs et les super fans les uns aux autres". Un super programme qui selon l'ESA (l’Entertainment Software Association) pourra compter cette année sur la présence des studios suivants :

Activision

Amazon Game Studios

Bandai Namco

Bethesda

Capcom

Epic Games

Kalypso Media Group

NCsoft

RDS Industries

SEGA

Square Enix

Take-Two

Tencent

THQ Nordic

Ubisoft

UnnamedVR by Paracosma

Warner Bros Interactive Entertainment

XSEED Games

Quant à Microsoft et Nintendo, l'ESA assure qu'ils se sont engagés à être présents garantissant un beau spectacle. Microsoft se préparant lui aussi à lancer sa nouvelle console et Nintendo ayant, on l'espère de quoi nous faire rêver dans sa besace... On respire bien fort et on y croit.

Pour rappel, l'E3 2020 se tiendra cette année du 9 au 11 juin 2020

Source : Theesa