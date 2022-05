En France, ne dites plus eSport, Cloud gaming, free-to-play, DLC, streamer ou rétro gaming - Le ministère de la culture traduit officiellement les termes anglais liés aux jeux vidéo

Pour préserver la pureté de la langue française trop souvent "polluée" par des termes anglais n'ayant aucune équivalence dans la langue de Molière, le ministère français de la culture via la commission d’enrichissement de la langue française, a publié ce dimanche un décret au journal officiel pour enrichir notre langue de nouveaux mots liés aux jeux vidéo. Ainsi les DLC deviennent les CTA pour "Contenu téléchargeable additionnel" (au lieu de "Downloadable content".) Ne dîtes plus eSport ou Matchmaking mais Jeu vidéo de compétition et Appariement de joueurs. Quant aux Streamers, ce sont désormais en France des Joueurs(euses) ou animateurs(trices) en direct. Le Free-to-play est un Jeu en accès gratuit, le Cloud Gaming, un Jeu en nuage, le Retro gaming, le Rétrojeu et un Skill Game, un Jeu d'habileté.

S'il n'est pas certains que toutes ces nouvelles appellations officielles (que vous pouvez retrouver dans les deux tableaux ci-dessous) arrivent à s'imposer, il n'est pas non plus totalement idiot d'en proposer une version française même si c'est un peu tard.

Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.



Vocabulaire Jeu Vidéo - Anglais Français

Vocabulaire Jeu Vidéo - Français - Anglais

Rejoignez la communauté de Nintendo-Master.com sur nos réseaux sociaux : Twitter, Facebook et Youtube

Source : Legifrance